Usa, zucca da oltre 1100 kg: è la più grande del mondo

Una zucca gigante, del peso di oltre 2400 libbre (più di 1100 kg), ha conquistato il primo posto alla 51ª edizione dell'"Half Moon Bay Safeway Annual World Championship Pumpkin Weigh-Off" in California, considerata la "Capitale mondiale della zucca". Travis Gienger di Anoka, Minnesota, ha vinto per il secondo anno consecutivo. La sua zucca, sebbene otto libbre più leggera rispetto al record mondiale stabilito l'anno scorso con 2.749 libbre, ha comunque superato il secondo classificato di sole sei libbre. Gienger ha attribuito il successo alla salute del suolo e ha dichiarato che il clima quest'anno non era ideale. Sull'eventuale partecipazione futura, ha detto: "Vedremo, ne parlerò con la mia famiglia, ma forse è il momento di ritirarmi." .