Usa 2024, allarme bomba ai seggi in 3 Stati: indaga l'Fbi

L'Fbi sta indagando su allarmi bomba in alcuni seggi in Michigan e Wisconsin definendoli "non credibili". Lo riferisce un funzionario dell'Agenzia a Nbc news. Stamane nella contea di Fulton, in Georgia, sono stati chiusi almeno tre seggi elettorali per circa 30 minuti, sempre a causa di allarmi bomba. L'Fbi ha spiegato che molte minacce, inviate a "diversi Stati", provenivano da domini di posta elettronica russi, anche se ciò non indica necessariamente alcuna informazione su chi le ha inviate. "Si è trattato di un disagio di lieve entità e il seggio elettorale è stato riaperto dopo che gli agenti hanno potuto stabilire che era sicuro far entrare le persone e continuare a votare", ha detto ai giornalisti il sergente di polizia della contea di Gwinnett, in Georgia, Collin Flynn. .