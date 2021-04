Vaccini, Biden promette aiuti al premier indiano Modi

Con oltre metà popolazione vaccinata di almeno una dose di Pfizer o Moderna e con la ripresa nella somministrazione del farmaco Johnson & Johnson che non necessita di richiamo, gli Stati Uniti cominciano a programmare di una distribuzione all'estero delle proprie forniture anti-Covid. Fino a 60 milioni di dosi del farmaco AstraZeneca, che qui non è mai stato utilizzato, saranno destinate a paesi in difficoltà con la propria campagna di immunizzazione. Con AstraZeneca il Governo Americano aveva siglato un accordo per 300 milioni di dosi. Ma la Casa Bianca ha precisato che al momento la disponibilità reale è zero. Nelle prossime settimane, quando arriverà l'autorizzazione della Food and Drug Administration potranno esserne pronte 10 milioni, entro due mesi altri 50. Lo stabilimento dove sono state prodotte finora è lo stesso impianto di Baltimora dove adesso si sintetizza il vaccino Johnson & Johnson e dove tra ottobre e gennaio milioni di fiale dovettero essere buttate per timore di una contaminazione. L'Amministrazione non ha specificato a quali paesi andranno i vaccini AstraZeneca. Un mese fa 4 milioni di dosi furono consegnate ai vicini Canada e Messico ma è probabile che molte delle future forniture vadano all'India, dopo che il Presidente Biden ha promesso telefonicamente al primo ministro Modi un aiuto concreto per fermare la terribile esplosione di infezioni che sta colpendo il paese. Oltre agli ingredienti per sintetizzare i vaccini, in India, gli Stati Uniti invieranno personale medico, dispositivi di protezione, kit per test e ventilatori polmonari.