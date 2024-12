Visita di Papa Francesco in Corsica

Papa Francesco ha visitato Ajaccio, in Corsica, nel suo 47esimo viaggio apostolico e ultimo del 2024 fuori dall’Italia. È la prima volta che un Papa si reca sull’isola francese, segnata da un momento storico di dialogo interreligioso. Nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Pontefice ha rinnovato un appello per la pace, invocando la "Madunnuccia" affinché interceda per la Terra Santa, il Medio Oriente, il Myanmar, l'Ucraina e la Russia. Ha ribadito che "la guerra è sempre una sconfitta". Nicoletta da approvare .