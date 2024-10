Von der Leyen in una lettera ai 27: "Costruire hub per migranti in Paesi terzi"

Una maggiore protezione delle frontiere esterne, più rimpatri e affidati a paesi terzi. Il progetto di Ursula Von der Leyen di una gestione efficace e comunitaria dell'immigrazione clandestina si articola così. La presidente della Commissione Europea lo ha tratteggiato all'interno di una lettera indirizzata ai governi dei 27 stati membri, in occasione del Consiglio Europeo di metà ottobre. Un documento che in 10 punti ribadisce l'intento di porre un freno all'immigrazione irregolare. Uno degli aspetti più rilevanti è quello che riguarda il proposito di costruire degli hub di rimpatrio al di fuori dei confini dell'UE, destinati a migranti privi di permesso di soggiorno. Il modello ricalca il protocollo siglato a novembre 2023 tra Roma e Tirana, che ha portato alla creazione di due centri per il rimpatrio italiani sul suolo albanese. Quello intrapreso da Giorgia Meloni viene così citato dalla guida di Perlamont, come esempio edificante e dalla cui esperienza pratica trarre insegnamento. Le sue parole sanciscono una presa di posizione netta. La politica migratoria dell'Unione può essere sostenibile solo se chi non ha il diritto di rimanere al suo interno viene rimpatriato e per farlo la delocalizzazione delle procedure d'asilo e la creazione di partenariati globali con i cosiddetti paesi terzi sicuri sembrano a Von der Leyen i mezzi più efficaci.