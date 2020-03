Coronavirus, Speranza a Sky Tg24: "Si batte tutti insieme"

Ministro ieri sera un provvedimento da parte del Governo. Lei è soddisfatto? Porta a casa un buon risultato? Sono soddisfatto, perché lo stato ha fatto fino in fondo la propria parte. Abbiamo finalmente risorse molto cospicue per aumentare il numero dei nostri medici, infermieri, operatori sanitari, per dare il cambio a dare una mano alle persone che in queste ore sono impegnate in maniera straordinaria, in modo particolare su quei territori e non dobbiamo mai smettere di ringraziarli. Quindi, lo stato ha fatto fino in fondo la propria parte, però, voglio essere chiaro, questo non basta. Abbiamo bisogno, oltre che del lavoro dello Stato e delle regioni, di un contributo personale di ciascun cittadino, non sarà una norma a vincere questa sfida. Abbiamo bisogno del contributo di tutti. Le persone devono seguire le raccomandazioni che ha fatto il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo bisogno di rispettare la regola di un metro di distanza dagli altri, abbiamo bisogno di evitare i viaggi che non sono utili. Abbiamo bisogno di evitare i luoghi affollati. Abbiamo bisogno di mutare un po' i nostri comportamenti. Per qualche settimana per provare a vincere questa sfida. Penso in modo particolare ai più deboli a chi è in difficoltà, agli anziani. Noi invitiamo a seguire con grande attenzione le raccomandazioni che sono state indicate, perché lo stato deve e può fare la sua parte, ma la battaglia si vince solo con comportamenti di natura individuale corretti. Il nostro sistema sanitario è in grado di reggere questo impatto? Il nostro sistema sanitario è un sistema sanitario di qualità, di eccellenza, riconosciuto in tutto il mondo. Con la scelta di ieri abbiamo ulteriormente rafforzato, ma ora abbiamo bisogno di un patto vero con i cittadini, perché oltre a più posti letto abbiamo bisogno di comportamenti corretti che aiutino a limitare la diffusione di questo virus. E quindi è fondamentale in queste ore, ascoltare con massima attenzione le indicazioni che stanno arrivando dalle istituzioni ed evitare inutili possibilità di contagio. Essere molto ligi alle indicazioni che arrivano è l'unica chiave per vincere questa sfida.