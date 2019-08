Crisi di governo, Delrio: "Non ci sono prospettive"

La strana maggioranza emersa da Palazzo Madama, che ha messo insieme sui vagoni dell'alta velocità PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, non può essere l'alternativa a quella giallo-verde. Se per Matteo Salvini qualcosa si è rotto con l'alleato, per il Partito Democratico, l'unico titolare che può aggiustarle, dopo il doveroso passaggio istituzionale al Quirinale è l'elettorato, e tocca al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, impegnato in queste ore in colloqui con gli azionisti della maggioranza ferita dal verdetto del pallottoliere salire al Colle. Questo Paese non ha più una maggioranza, l'esperimento iniziato 13 mesi fa è fallito, attacca Nicola Zingaretti, lo dice anche Salvini, benvenuto, adesso siano coerenti, non cominciamo con le balle d'agosto che non cambiano niente. Per il segretario dem comunque lo scenario delle prossime elezioni riproporrà un nuovo bipolarismo, non so quando ci saranno le prossime elezioni, ma credo che ci saranno due alternative, o Lega o PD, o di qua o di là. “Ormai i litigi sono all'ordine del giorno e di prospettive non ce ne sono. Si tratta solo di stabilire quando staccare la spina, che sia tra due settimane o tra due mesi non cambia molto, l'importante sarebbe fare le cose utili per il Paese. Anche se al Nazareno e tra qualche Senatore serpeggia più di un malumore per la scelta di aver fatto assi in Aula con la Lega sulla mozione pro – TAV, invece di uscire per far passare la mozione 5 Stelle contro la TAV, che avrebbe platealmente sancito la sconfessione della linea del Governo. A dettare la linea di Forza Italia, dopo l'esito del voto parlamentare, è Silvio Berlusconi, che non intende dare vita a nuove maggioranze in questa legislatura e reclama le elezioni anticipate con i tempi dettati dal Capo dello Stato. Forza Italia ritiene che la soluzione migliore siano nuove elezioni dice, il compito di decidere se e come far proseguire la legislatura spetta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quale riponiamo assoluta fiducia. Fratelli d'Italia per ora si accontenta della vittoria che ha spianato la strada alla Torino – Lione, TAV vince l'Italia esulta Giorgia Meloni. Si tratta di battaglie che uniscono la politica oltre ogni schieramento, chi divide e dice no difende se stesso e il suo Partito, non l'Italia.