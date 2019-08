Di Maio a Palazzo Chigi: possibili scenari di crisi

E' una giornata sicuramente di grande tensione, di grandi trattative. A dire la verità, noi abbiamo visto la macchina di Di Maio parcheggiata accanto a Palazzo Chigi, ma pare che invece fosse alla Camera, a Palazzo Chigi, fino a pochi istanti fa. Non era entrato, adesso la macchina non c'è più. Noi abbiamo visto entrare adesso, due secondi prima di andare in diretta, quindi, francamente, col nugolo di giornalisti attorno non sarei sicura, mi è sembrato di vedere Candiani della Lega, ma non sono sicura. Per questo vi dico che potrebbe essere una giornata di entrate e uscite, e siccome stiamo parlando di rimpasti, qualsiasi esponente o ministro o viceministro della Lega che possa entrare fa venire dei pensieri. Raccontando molto brevemente, stiamo parlando di una situazione di crisi di fatto di un esecutivo che ha avuto sempre piuttosto grosse difficoltà di rapporto interno fra 5 Stelle e Lega per una serie di vedute diverse e distanti su tanti argomenti. La questione è deflagrata sulla TAV, era ampiamente prevedibile. Visto che ci sono state queste mozioni e quindi si è parlamentarizzata, in pratica, di fatto, questa crisi, adesso si parla di un possibile rimpasto se non altro, perché lo scenario di una crisi vera e propria, con elezioni in autunno, consultazioni adesso, a Ferragosto, è abbastanza improbabile. Certo, non impossibile, anche perché è girata voce che Salvini abbia detto a tutti i suoi: attenzione alle ferie, non è detto che possiede, in pratica, prenderle. Ma ha anche detto ieri una serie di messaggi chiari, non ha del tutto rotto. Ha anche dato appuntamento a questa sera a Pescara, a un comizio, annullando tutti gli altri impegni che ha per la giornata. Noi naturalmente, se questo comizio verrà confermato, lo seguiremo. Di Maio invece ha annullato tutti i suoi impegni e lo stesso ha fatto Conte che aveva l'importante conferenza stampa di agosto, alle 11:00, prevista a Palazzo Chigi. E' saltata rinviata a data da destinarsi. Ed ecco perché questa giornata di oggi assume a questo punto un'importanza piuttosto significativa. Noi seguiamo tutto. Io, adesso, fra poco, vado a vedere chi è entrato a Palazzo Chigi veramente. Nel frattempo vi lascio con le parole che ha detto ieri, al comizio a Sabaudia, Salvini e a fra poco i nuovi aggiornamenti. “L'ultima delle cose che ci interessano è avere qualche poltrona in più. Non ci interessa chiedere qualche poltrona in più o qualche Ministero in più. Quello accadeva in passato. Anzi, anzi, vi posso dire che i sette Ministri della Lega, le sette poltrone della Lega sono a disposizione degli italiani perché fare i ministri per il gusto di fare i ministri non ci interessa. O si possono fare le cose, oppure la parola torna al popolo, che è l'unico proprietario della democrazia e dei Ministeri in questo Paese. Non ci sono mezze misure”.