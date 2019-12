Di Maio: i voltagabbana dicano il listino dei prezzi

Possono passare alla Lega, ma non raccontino balle ai cittadini. Dicano chiaramente che il tema non è il MES. Il tema è che gli hanno promesso evidentemente qualcosa nelle elezioni regionali, gli hanno promesso un seggio nelle prossime elezioni nazionali. Quanto costa un senatore per la Lega, perché il mercato delle vacche a cui stiamo assistendo è semplicemente la solita dinamica di voltagabbana degli ultimi credo 30 – 40 anni. L'abbiamo sempre vista e noi l'abbiamo sempre combattuta.