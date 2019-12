Mes, Meloni: pacchetto progressivo suggerito da Tafazzi?

Ah, la logica del pacchetto è entusiasmante! Per carità, vogliamo parlare dell'unione bancaria? Vogliamo parlare dell'assicurazione sui depositi? Vogliamo parlare di un quadro che complessivamente, diciamo, nelle trattative, è “guarda, questo serve più a me, ma in cambio ti do questo”. No, noi facciamo la logica del pacchetto progressivo. Che vuol dire? Glielo spiego, Presidente Fico. Vuol dire che i tedeschi oggi portano a casa il fondo salva-Stati e poi cominciamo la trattativa su quello che interessa a noi. Presidente Conte, di grazia, chi gliel'ha suggerito questo metodo, Tafazzi?