Provenzano: fase 2 deve essere ordinata e graduale

Allora, mi fa capire, aldilà della tradizione italica dell'essere sempre tutti contro tutti guelfi contro ghibellini, mi fa capire che cosa sta succedendo tra le Regioni, gli sta sfuggendo di mano la situazione, come dicono alcuni, guardando al Governo? La Lombardia vuole rientrare al più presto in azione, ma abbiamo appena sentito il Commissario Domenico Arcuri dire: attenzione, se si riparte troppo presto il contagio riprende e annulleremo tutti i sacrifici fatti. Posso dirle una cosa in premessa, cioè io ho come l'impressione e anche la preoccupazione che si stia diffondendo in queste ore l'idea nel nostro Paese che siamo già usciti dalla fase dell'emergenza, che siamo già nella fase due. Che ci sia una specie di ritorno alla normalità, ritorno alla normalità anche sugli aspetti diciamo più deteriori che è quello del conflitto politico, il conflitto istituzionale tra Stato e Regioni, dopo che faticosamente nel corso delle settimane precedenti eravamo riusciti a definire un impianto unitario. Diceva il Paese dei guelfi e dei ghibellini, è un Paese che fatica a volte a imparare anche dalle lezioni che si apprendono. Se noi abbiamo capito una cosa nel corso dei primi giorni dell'epidemia, quando è esplosa, è che l'andare in ordine sparso, cioè avere una disomogeneità anche regionale territoriale nelle scelte non solo getta nell'incertezza i cittadini in un momento in cui invece c'è bisogno di dare indicazioni molto chiare, ma poi la paghiamo. Cioè abbiamo pagato anche caramente le decisioni diverse tra alcune Regioni che poi hanno avuto ricadute su altre. Ecco, se c'è una cosa che dobbiamo capire è che la fase due non può permettersi, diciamo, queste inevitabili contraddizioni forse che ci sono state all'inizo dell'esplosione dell'epidemia e che deve essere un percorso ordinato, graduale, perché ricordo a me stesso prima che ai telespettatori che ancora ieri sera noi contavamo 575 morti e quindi noi siamo ancora in piena emergenza sanitaria.