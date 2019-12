Salvini: governo decida su Aspi, manutenzione ferma

Concesse autostrada va tolta o no? Chiedetelo a Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Perché di Mario e Conte avevano la scusa che è colpa di Salvini, fino ad agosto. Adesso che siamo a dicembre non c'è più soldi al Governo. Sono mesi che stanno litigando anche su questo. Il risultato è che stanno devastando il Paese perché le concessionarie autostradali non fanno manutenzione. Ovviamente, essendo in sospeso, non spendono quattrini. Quindi è un altro episodio di irresponsabilità totale dei signori che stanno abusivamente al Governo.