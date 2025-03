Per ottenere il miglior risultato possibile, occorre che la popolazione sia quindi preventivamente informata e formata sulle condotte appropriate da adottare nel momento in cui dovesse scattare l'allarme. Ora, questo dialogo tra istituzioni e popolazioni nei Campi Flegrei in passato non c'è mai stato, basti pensare che l'ultima esercitazione per il rischio vulcanico del Vesuvio, e non già dei Campi Flegrei, risale a sei anni addietro. .