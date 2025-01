Colucci: noi garantisti, a prescindere da colore politico

Siamo garantisti e siamo garantisti sempre. Lo siamo con il ministro Santanchè, ma lo siamo stati tanto tempo fa quando un uomo di sinistra come il presidente alla Regione Abruzzo Del Turco ha avuto una vicenda giudiziaria incredibile che ha portato dopo tanti anni più di 10 anni alla sua assoluzione, aggravandola anche da un punto di vista sanitario. Lo siamo stati anche con Grillo quando è stato accusato di traffico di influenze. Noi crediamo che le scelte di questo tipo sono in capo a chi ha la responsabilità in questo caso si legge sui giornali che la ministra sta facendo delle sue valutazioni ma da un punto di vista politico, noi siamo assolutamente garantisti.