Consiglio UE, Calenda: scontro Lega-Meloni fatto politico rilevantissimo

Era accaduto un fatto politico rilevantissimo. Questo fatto politico rilevantissimo è la Lega che dice no, tu non hai mandato per approvare quel piano di riarmo. E' un fatto che se non ci fosse stata questa polemica sarebbe diventato il fatto del giorno, cioè la Lega che di fatto rompe il Governo, perché se la Presidente del Consiglio non ha mandato per approvare una cosa che il resto del Governo vuole approvare, rispetto alla Lega, intendo, Forza Italia e Fratelli d'Italia, beh allora, siamo veramente alla fine del Governo. .