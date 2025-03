Consiglio UE, Fratoianni: 800 mld tolti a altri investimenti

E quegli 800 miliardi, checché ne dica lei o il ministro Giorgetti, con il quale ci siamo già confrontati qualche giorno fa, saranno soldi tolti ad altri investimenti. È inutile dire ma non taglieremo. E ci mancherebbe più di quanto avete già fatto. Di quanto facciamo da anni, anche grazie alle scelte sbagliate dell'Europa sul piano della politica monetaria ed economica. Il punto è che non investirete quando avremo bisogno di investire per rendere forte quel welfare, per impedire a chi vuol far saltare l'Europa di dire vedete che è l'Europa è quella che spende in bombe, in armi, in carri armati, invece che in Tac, in scuole, in laboratori di ricerca. .