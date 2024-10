Per eleggere questi giudici serve la collaborazione di una parte dell'opposizione, immagino che la prossima volta la Schlein e gli ultrà del no a tutti i costi continueranno a dire di no anche se presentassimo Madre Teresa di Calcutta. Conto che nell'opposizione ci sia qualcuno di più vicino a quella che è l'esigenza per il Paese di fare quello che gli italiani si aspettano.