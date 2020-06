Conte: Il Governo non abbandonerà i lavoratori

Questo Governo ha fatto una scelta sin dall'inizio dell'emergenza. A differenza di altri governi - non voglio fare paragoni - è evidente che qui noi non lasciamo i lavoratori, non li abbandoniamo per strada, non consentiamo che siano licenziati. È una politica molto onerosa dal punto di vista finanziario, perché soltanto nell'ultimo Decreto Rilancio - i Ministri lo sanno meglio di me - dovrebbero essere all'incirca 25 miliardi stanziati per perseguire questo obiettivo.