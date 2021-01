Crisi, Crimi: siamo intorno a Conte

Durante la consultazione abbiamo espresso la nostra disponibilità ad un confronto con chi intende dare risposte concrete nell'interesse del Paese, con spirito collaborativo per un Governo politico che parta dalle forze di maggioranza che hanno lavorato in questo ultimo anno e mezzo insieme, ma con un patto di legislatura chiaro davanti ai cittadini e che sia affrontato con lealtà. Per il movimento 5 stelle l'unica persona in grado di condurre con serietà ed efficacia il Paese attraverso questa fase particolarmente complessa è Giuseppe Conte, nel corso dell'ultimo anno in condizioni eccezionalmente gravi e difficili ha dimostrato di saper operare con senso di equilibrio, capacità decisionale e spirito di sintesi.