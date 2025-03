Non siamo una Federazione di Stati. Io sono il Ministro della Difesa adesso, in quest'anno, e devo pensare a costruire la difesa italiana, e la sua partecipazione alle alleanze internazionali oggi e in questo momento. Stiamo lavorando, per far sì che questa integrazione che siamo riusciti a fare tra nazioni diverse, tra forze armate diverse nella NATO, sia lo scheletro su cui costruire l'integrazione europea. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo è la difesa. .