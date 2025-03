Lo ribadisco anche qui, insieme al Ministro Crosetto, non è prevista alcuna partecipazione nazionale a un'eventuale forza militare sul terreno. Per quanto riguarda l'attuazione e il monitoraggio del cessate il fuoco, sosteniamo da tempo un ruolo profilato delle Nazioni Unite nella cornice autorizzativa del Consiglio di Sicurezza di cui fanno parte, come sapete, anche Russia e Cina. .