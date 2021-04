Draghi in Libia, prima missione internazionale

Interesse nazionale, lo sguardo rivolto allo scacchiere Mediterraneo, i rapporti con Tripoli e l'immigrazione. L'agenda è piena per questa prima missione internazionale per il Presidente del Consiglio Mario Draghi, e la tappa è in Libia. Una scelta mirata e ben definita, perché il dossier libico resta priorità geo-strategica per il Governo. Il viaggio è stato annunciato dal Capo dell'Esecutivo in Parlamento e servirà a ribadire, dopo le missioni del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio del 21 e 25 marzo scorso, il sostegno italiano al Governo di unità nazionale. Per Palazzo Chigi poi anche l'opportunità di rilanciare i progetti infrastrutturali messi in campo da tempo proprio da Roma e Tripoli. Un panorama complicato, oggi ancor di più in tempo di pandemia, ma la volontà è chiara e si delinea su più fronti: muovere la nostra diplomazia per aiutare la stabilità dell'intera area del Mediterraneo, davanti a tutta una serie di dossier difficili che vanno dall'immigrazione alle forniture di gas fino all'emergenza sanitaria. Il Governo italiano guarda con estrema attenzione al percorso della vicina Libia, mantenendo però la barra sul multilateralismo, con una doppia sponda verso l'Europa e verso l'ONU, per un nuovo tentativo per stabilizzare il Paese.