Governo Meloni, Schlein: Primo Ministro nascosto nell'ombra

Dov'è la Presidente del Consiglio, perché non è qui? Perché fugge, mentre i suoi ministri sono chiamati ad assumersi la responsabilità delle scelte che lei ha imposto o avallato stando coperta nell'ombra. Ora, colleghi di maggioranza, voi voterete questa fiducia, lo sappiamo, è l'unico modo in cui potete fingervi compatti, nonostante i colpi bassi tra voi ormai siano all'ordine del giorno. In questi giorni la Lega ha prima commissariato Giorgia Meloni dicendo che andava a Bruxelles senza mandato e poi Tajani dicendo che deve farsi aiutare e scavalcandolo con una chiamata tra Salvini e Vance, che immagino sia stata per contestargli le accuse infamanti verso gli europei definiti parassiti. Ah no, soltanto per chinare meglio la testa. .