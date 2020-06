Gubitosa: Di Battista? Ognuno porta idee

Alessandro Di Battista è un esponente del Movimento 5 Stelle. Lui ha dato delle idee che sono state al centro del Movimento 5 Stelle, hanno in parte già iniziato a cambiare il Paese e quindi a mio avviso dobbiamo continuare sulla strada di portare delle idee così come le porta Alessandro, così come le posso portare, le devo portare io e tutti i colleghi del Movimento 5 Stelle. Quindi bisogna andare avanti con le idee così come hanno sempre fatto i miei colleghi del Movimento 5 Stelle anche prima che io arrivassi in Parlamento.