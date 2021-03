Incontro Letta-Conte positivo, si discute alleanza Pd-M5s

Discutere dell'alleanza dopo le novità delle ultime settimane, a partire dalle leadership. Questo quanto era nelle intenzioni di oggi tra il Pd guidato da Enrico Letta e il Movimento 5 Stelle rappresentato da Giuseppe Conte, che si sono visti nelle ore in cui arrivava il passo indietro di Andrea Marcucci, come capogruppo Dem al Senato. In una giornata politica intensa, si parte dal via libera al cantiere tra dem e pentastellati. Un primo passo dopo Zingaretti con un colloquio durato circa un'ora fra i due ex premier, faccia a faccia definito utile e positivo dai partecipanti. Non solo riplasmare l'alleanza, ma spazio ad un dialogo aperto su pandemia, vaccini, riforme e future sfide elettorali. Abbiamo parlato di risposte alla pandemia, di uscita dalla crisi. Abbiamo cominciato a discutere del futuro. Vedremo il prossimo evento. Abbiamo cominciato a parlare del futuro. Conte, invece, ha parlato ai cronisti di confronto molto proficuo. Il Pd sarà sicuramente un interlocutore privilegiato, la sottolineatura dell'ex Presidente del Consiglio. Nel nuovo Movimento il Pd sarà un interlocutore privilegiato, si apre un cantiere, ci sarà un dialogo costante. Dobbiamo lavorare e lavorare per confrontarci costantemente per creare una giusta sinergia perché chi va da solo, ovviamente, rischia di essere meno efficace ed efficiente. A Roma però i rapporti tra Pd e 5 stelle restano tesi, con nuove scintille e polemiche tra Zingaretti e Virginia Raggi. Poi il capitolo dei capigruppo del Pd, alla vigilia di nuove assemblee dei parlamentari dem. Chiedo di sottoscrivere la candidatura di Simona Malpezzi al Senato, le parole di Andrea Marcucci in una conferenza stampa che arriva dopo l'ultima riunione dei senatori dem con Letta. Proprio Letta aveva chiesto a Marcucci un passo indietro analogo a quello fatto dal capogruppo della Camera, Graziano del Rio, così da poter eleggere sia a Palazzo Madama e Montecitorio due donne. Una richiesta su cui il senatore si era riservato di decidere prima del passo indietro in cui ha lanciato il nome di Malpezzi, altra esponente come lui di base riformista.