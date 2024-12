Mattarella ad ambasciatori: futuro Palestina è due Stati

La diplomazia conosce il valore prezioso dei piccoli passi. Quello compiuto in Libano ci porta a sperare di poter sperare per Gaza, ciò che vuol dire non limitarsi a soluzioni contingenti, pur se preziose, in quanto permettono di salvare vite umane. Mediare, attività preziosa, non significa rinunciare a obiettivi ambiziosi. Guardando la Palestina va fermamente ribadito che per la Repubblica italiana l'autentica prospettiva di futuro risiede, come il Ministro ha poc'anzi rammentato, nella soluzione a due Stati.