Ma, promulgare leggi o decreti per la Repubblica ha delle regole che deve rispettare. Più volte mi è venuto di promulgare una legge che non condivido che ritengo sbagliata anche inopportuna, ma è stata approvata dal Parlamento della Camera del Senato e io ho il dovere di promulgarla. Soltanto in un caso posso non farlo: quando rilevo che in quella legge in quel testo approvato dalle camere vi sono evidenti contrasti con la Costituzione.