Meloni: con Fitto in Europa andremo oltre deriva ideologica

"Così come la vicepresidenza esecutiva assegnata al Commissario italiano non è per noi semplicemente un titolo onorifico, ma è piuttosto uno strumento concreto che consentirà al Commissario italiano di supervisionare e coordinare le politiche dell'Unione Europea in settori strategici come l'Agricoltura, la Pesca i Trasporti, il Turismo, l'Economia del Mare l'Housing Sociale. Settori nei quali una sensibilità italiana può certamente contribuire a riportare il dibattito su un approccio pragmatico, superando quella deriva ideologica e dogmatica che Bruxelles ha mostrato in troppi ambiti negli ultimi anni".