Meloni in Senato, Opposizioni attaccano: governo diviso, scelga se con UE o Trump

Maggioranza unita, ma sul nulla. E' qui che le differenti voci delle opposizioni si uniscono diventando coro quando sottolineano l'imbarazzo di chi sulla politica estera si è presentato con tre posizioni differenti sul piano di Rearm Europe. Il Presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, mette il governo davanti al bivio. "Nello stravolgimento dell'ordine mondiale cui stiamo assistendo lei Presidente, deve dirci da che parte sta. Lei vede, deve decidere se sta con Trump o con l'Europa, perché il ruolo di pontiere che ha provato a costruire, non c'è, non gliel'hanno dato." Spaccato anche il PD nei giorni scorsi, il partito nella sua risoluzione, ritrova faticosamente l'unità attorno alla richiesta di una radicale revisione del piano di riarmo europeo. Il Movimento 5 Stelle rimarca come solo l'intervento di Trump abbia aperto una strada, per quanto tortuosa e stretta, per la pace in Ucraina, rendendo l'Europa più debole e punta il dito contro un cambiamento nella postura del nostro paese, tradotto nella risoluzione. "Per la prima volta, quando si parla di sostegno all'Ucraina, non c'è più la parola militare. Per la prima volta non si parla dell'invio delle truppe, non si parla dell'invio delle truppe e non si parla di Rearm Eu. Voi voterete compattamente il nulla," Spostandosi al centro Italia Viva con Matteo Renzi approfitta della presenza della Meloni in aula per incalzarla anche sul caso Paragon. Renzi alza la voce quando sottolinea che la presidente non smentisce l'autorizzazione all'uso di intercettazioni nei confronti del direttore di Fanpage Cancellato e affonda il colpo sulla teoria meloniana del non dover rispondere ai dazi americani. "Il mercato tra noi e gli americani sull'export vale 67 miliardi . Lei dice se anche Trump, ci mette i dazi, noi non dobbiamo reagire pensando che Trump a quel si spaventi o si impressioni. Presidente del Consiglio, Confindustria, la sua base, quelli che hanno votato per lei, sono terrorizzati dai dazi. Non dia retta a Salvini e a LolloBrigida, il problema dei dazi, lei non può rispondere, dice li mette Trump dazi vostri, ecco non sono dazi vostri, sono dazi amari." .