Mes, Conte: Ora non serve, ne discuteremo con Parlamento

Non ci sono novità all'orizzonte rispetto a quello che abbiamo già dichiarato. C'è una discussione, ovviamente un dibattito, ognuno ha le proprie valutazioni. Noi come Governo in questo momento abbiamo detto che la posizione è che non c'è la necessità in questo momento di attivare il MES. Non abbiamo questa necessità. Ovviamente dovremo sempre costantemente aggiornarci. Semmai dovremo fare delle valutazioni in questa direzione, le faremo con il Parlamento.