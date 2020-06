Piano Colao, Meloni: del tutto scolegato dal governo

Alcune cose che ho letto nel Piano Colao noi le abbiamo proposte 3 mesi fa, per cui si figuri. Quando leggo, ad esempio, il tema della sospensione del Decreto Dignità, ricordo che noi l'abbiamo presentato addirittura come emendamento al Decreto Cura Italia e ci è stato bocciato. Poi, ci sono altre cose di Colao che io, assolutamente, non condivido, come il tema di tassare il contante. Insomma, questi continui sostegni alle banche dei quali, a mio avviso, non c'è grande bisogno in un momento come questo. Mi pare che questa task force abbia lavorato in maniera assolutamente e totalmente scollegata dal Governo, quindi non si capisce bene in forza di cosa sia nata, in forza di cosa abbia lavorato e che fine farà il lavoro che ha fatto.