Finché c'è questa legge elettorale è chiaro che un partito piccolo, sia uno sia l'altro, può essere l'ago della bilancia. Il problema è che è sbagliato. Se noi avessimo la legge elettorale come quella francese, noi saremmo molto più forti della Francia. Questo è quello che io penso. Evidentemente non è in questo momento un pensiero condiviso e quindi, ancora una volta resto in minoranza ma cocciuto, cocciuto, cocciuto!.