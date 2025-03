Il Ministro Ciriani è stato molto ottimista, diciamolo francamente. È una data difficilmente perseguibile. Io penso che la primavera del 2026, come ha detto tra l'altro il Presidente Balboni con cui stiamo seguendo il provvedimento in prima Commissione Affari Costituzionali al Senato, è molto più ragionevole. Penso che la primavera, che è anche una bella stagione tra l'altro per il referendum, la primavera richiama il risveglio di tante cose, potrebbe essere una data più praticabile. .