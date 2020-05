Romano, Di Maio: ringrazio chi ha lavorato alla liberazione

Solo per ringraziare anche a nome del Ministero degli Esteri tutte le persone che hanno lavorato a riportare Silvia Romano in Italia. In questa giornata, la giornata della Festa della mamma, ritorna in Italia Silvia Romano, e quindi un augurio speciale alla mamma di Silvia e un saluto a tutte le mamme, e anche ai genitori, ai parenti di altri cittadini che purtroppo sono ancora in uno stato di prigionia all'estero e lavoreremo come abbiamo lavorato per Silvia Romano per riportarli a casa. Lo Stato non lascia indietro nessuno, e il lavoro fatto dalla Farnesina, dall'Intelligence, dal Presidente del Consiglio, da tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato a riportarla a casa. E' un lavoro che continuerà e andrà avanti, non da domani, ma dalle prossime ore, come abbiamo sempre fatto.