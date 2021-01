Rosato (IV): non esistono veti ad personam

Non esiste il veto ad personam. Se ci sono dei veti nei confronti di Italia Viva basta dirlo. Lo abbiamo chiesto all'interno della conferenza stampa della comunicazione che ha fatto Italia Viva con Matteo Renzi, fuori dal Quirinale, uscendo dal Quirinale, abbiamo detto: chiediamo agli altri partiti della coalizione se hanno piacere che noi partecipiamo a questa coalizione, partecipiamo tutti, non partecipiamo a pezzetti. E Matteo Renzi è il leader del nostro partito e di conseguenza mi sembra evidente che senza il nostro leader non c'è neanche Italia Viva.