Santanchè, Bignami: con rinvio a giudizio naturale che lasci

Secondo noi il Ministro ha detto le cose chiare quando è venuto in aula di fronte alla legittima mozione di sfiducia delle opposizioni rispetto al Ministro, cosa che tra l'altro anche per domani viene ribadita rispetto a Nordio. Noi riteniamo, come ha detto il Ministro stesso, che nel momento in cui ci dovesse essere un rinvio, e lei ha detto chiaramente che questo sarebbe oggetto di una profonda riflessione, si arriverebbe a una presa d'atto la necessità di rilasciare l'incarico, non perché stia governando male il turismo, dove anzi abbiamo dei dati che sono assolutamente premianti, l'italia ha superato anche la Francia in ordine all'attrattività del turismo, ma per garantire a lei la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile. .