Santanché: se rispettate Carta c'è presunzione innocenza

Voi citate spesso la Costituzione come la più bella del mondo e io sono d'accordo. Ma allora vi chiedo: siate coerenti, siate rispettosi dei principi che in essa sono sanciti o per far fuori un avversario politico siete disposti a calpestarla questa Costituzione e non a sventolarla, solo perché credete che è una bella occasione per mettere in difficoltà il Governo? Vedete, colleghi, non devo ricordare a voi la nostra Costituzione, perché all'articolo 27 sancisce il principio fondamentale della presunzione di innocenza. .