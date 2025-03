Separazione carriere, Garofoli: rifondare formazione e cultura

Ho una mia idea sulla separazione delle carriere, cioè che bisognerebbe provare a ricostruire una formazione e anche una cultura comune tra tutti gli operatori del diritto, non soltanto giudici e PM, ma giudici, PM e avvocati, che è un tema importante, perché proprio questa mancanza di un percorso comune di formazione, di selezione, innesca molte diffidenze che un po' sono la causa di tanti problemi che si crede di risolvere in un certo modo. Quando iniziai il mio percorso in magistratura, si aveva timore di prendere un caffè con l'avvocato e forse non avrei dovuto dirlo, ma questo è un sintomo di una, e ovviamente una patologia enorme, non può esistere una cosa del genere perché sono tutti operatori che devono concorrere per il funzionamento della giustizia. .