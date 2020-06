Sondaggio Sky Tg24, commento di Senaldi (Direttore Libero)

L'unica risposta che mi so dare per l'alto gradimento di Conte è che gli italiani siano convinti che l'App Immuni sia già attiva e che li spii nella loro intimità e nei loro pensieri, quindi mentano dicendo che apprezzano il Presidente del Consiglio. Altra spiegazione è che probabilmente non lo ascoltano, altrimenti si ricorderebbero che ha promesso 400 miliardi ai primi di aprile, quando l'Esercito portava i morti con le camionette e di questi 400 miliardi non è arrivano nulla, se non il fatto che nel suo ultimo discorso ha detto: “Gli italiani hanno diritto ad essere allegri”. Sarei molto allegro se lui mi desse una mano e se ne andasse.