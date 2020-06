Sondaggio Sky Tg24, parere di Fontana (Direttore Corriere)

Il sondaggio Quorum Youtrend mostra come la crisi del coronavirus stia cambiando anche abbastanza radicalmente il panorama politico italiano. Il premier Giuseppe Conte conferma la sua popolarità che già avevamo valutato in altre occasioni, ma soprattutto mostra una capacità personale di avere consenso tra gli elettori, anche con un suo partito. Questa è una novità e il premier diventa probabilmente il leader che in passato non era mai stato. Allo stesso modo si conferma la parabola discendente di Matteo Salvini, che probabilmente in questa crisi non ha trovato il modo giusto per mettersi in rapporto con gli elettori e con le paure degli italiani. Però, se si guardano bene tutti i dati, alla fine emerge una personalità come Mario Draghi, che per indice di popolarità è primo in assoluto e questo sicuramente sarà una novità con cui la politica italiana dovrà fare i conti.