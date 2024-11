Per quanto riguarda la Difesa noi stiamo lavorando per incrementare le spese per arrivare al 2% non è facilissimo perché in questo momento abbiamo anche da rispettare un Patto di stabilità, abbiamo sostenuto la necessità di portare fuori dal Patto di stabilità le spese per la Difesa perché non si possono fare contemporaneamente una cosa e il suo esatto contrario, se dobbiamo ridurre la spesa non possiamo incrementare la spesa per la Difesa, che deve essere poi un progetto europeo.