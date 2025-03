Zangrillo: P.A. e nuove regole, meglio dei concorsi

Il percorso che abbiamo previsto noi prevede un'osservazione di almeno cinque anni, del funzionario e quindi delle attività che il funzionario ha svolto nel suo ruolo per cinque anni, a questo punto il dirigente responsabile ne può proporre la crescita secondo un percorso di crescita, a questo punto di crescita, di carriera, questa proposta è sottoposta alla valutazione di una commissione, una commissione composta da sette persone, di cui il presidente appartiene a un'amministrazione diversa dal proponente. Se la valutazione della commissione è positiva, la persona viene inserita in un percorso e quindi viene immessa in un ruolo dirigenziale, ma non acquisisce il ruolo di dirigente, lavora come dirigente per una prima fase di tre anni, rinnovabile per un'altra fase di tre anni alla scadenza del primo anno della seconda fase, può entrare nel ruolo se le prestazioni sono state adeguate. .