Scala, trittico di danza Kratz/Preljocaj/de Bana. VIDEO

Una prima mondiale e due attesi ritorni. Al Teatro alla Scala di Milano è in scena un trittico firmato da tre grandi coreografi contemporanei con una nuova Carmen firmata da Patrick de Bana. In apertura Solitude Sometimes di Philippe Kratz. Un pezzo intimo, viscerale e visionario nato due anni fa proprio per il corpo di ballo scaligero su musiche di Thom Yorke e dei Radiohead, a cui segue la storica coreografia di Angelin Preljocaj che affronta il tema dell’Annunciazione. Una serata che è stata dedicata ad Antonella Luongo, danzatrice della Scala scomparsa prematuramente. A lei l’abbraccio e l’ultimo applauso dei suoi amici e colleghi di sempre e di tutto il suo Teatro. .