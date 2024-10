Shawn Mendes parla del suo orientamento sessuale

Copia testoCopia testo Il cantautore Shawn Mendes ha condiviso un sentito discorso sulla sua sessualità durante il suo concerto al Red Rocks Amphitheater di Morrison, Colorado, lunedì 28 ottobre. Le riprese registrate da Conner Bagnall mostrano Mendes aprirsi al pubblico prima di eseguire la sua canzone inedita, "The Mountain", che a quanto si dice include testi che affrontano le speculazioni sulla sua sessualità. "La vera verità sulla mia vita e sulla mia sessualità è... beh ... la sto solo capendo come tutti", ha detto. "E mi fa davvero paura perché viviamo in una società che ha molto da dire a riguardo". Ha continuato, "Sto cercando di essere davvero coraggioso e di permettermi semplicemente di essere un essere umano e di provare delle sensazioni. Ed è tutto ciò che voglio dire a riguardo per ora". Credit: Conner Bagnall via Storyful.