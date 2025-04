La storia è ambientata in una Londra di un futuro non troppo distante. Un eccentrico sospettato di omicidio viene legato a un bizzarro videogioco degli anni '90 che è popolato da forme di vita carine e che si evolvono. Eulogy durerà 46 minuti e vede protagonisti Paul Giamatti (Phillip), Patsy Ferran (The Guide).