La nuova stagione di What If...? promette di distinguersi per la sua capacità di mescolare azione, fantasia e riflessioni sul destino e sul libero arbitrio, con una regia curata da Bryan Andrews e Stephan Franck. Gli episodi sono scritti da un team di sceneggiatori guidato da Matthew Chauncey, Ryan Little e A.C. Bradley. La produzione vede il coinvolgimento di Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito e Dana Vasquez-Eberhardt. Con il ritorno di What If...?, il multiverso Marvel si arricchirà per un'ultima volta con nuove prospettive, provando ancora a stupire il pubblico con storie mozzafiato e personaggi che evolvono in modi mai visti prima.