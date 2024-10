Clima, crescono le energie pulite ma non abbastanza

"Abbiamo assistito all'era del carbone e all'era del petrolio, adesso stiamo entrando velocemente nell'era dell'elettricità basata sulle fonti pulite". Così Fatih Birol presenta il nuovo World Energy Outlook dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, il rapporto annuale più completo e autorevole sulle tendenze del settore. Un documento che segnala però come siamo ancora lontani dal raggiungere gli obiettivi di emissioni nette 0. "Le decisioni di Governo, investitori e consumatori dice l'agenzia, troppo spesso consolidano i difetti dell'attuale sistema energetico anziché spingerlo verso un percorso più pulito e sicuro". Pesano l'aumento della domanda e soprattutto le tensioni geopolitiche che mettono a nudo la fragilità del sistema ma allo stesso tempo rinforzano il bisogno di una transizione rapida. Secondo le previsioni dell'Agenzia il picco del consumo dei combustibili fossili arriverà entro la fine del 2030, poi ci sarà un declino che lascerà spazio alle fonti pulite. Fonti che sono destinata a generare più della metà dell' elettricità mondiale nei prossimi cinque anni. Nel frattempo l'Agenzia ribadisce che: "Non è necessario estrarre nuovo petrolio, carbone o gas, i cali della domanda si legge sono sufficientemente forti da non richiedere nuovi progetti di estrazione e tutti i progetti di infrastrutture per il gas naturale liquefatto già in costruzione, sono incompatibili con il limite di 1,5°, la soglia di superamento della temperatura globale che tutti i Paesi del mondo si sono impegnati a non superare e che ci separa da conseguenze climatiche più pericolose. Le politiche attuali dei governi invece ci proiettano verso un aumento entro la fine del secolo di 2,4° rispetto ai livelli preindustriali".