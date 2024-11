Cop29, cosa accade se gli Usa escono dall'Accordo di Parigi

Esattamente come la scorsa volta, con il primo mandato Trump, con un ordine esecutivo il Presidente degli Stati Uniti può effettivamente ordinare l'uscita del Paese dall'accordo che però entra in vigore un anno dopo la comunicazione al segretariato. Quindi considerato che il Presidente non sarà operativo alla Casa Bianca prima di gennaio-febbraio 2025, gli Stati Uniti potranno uscire dall'accordo di Parigi, operativamente, solo dall'inizio il 2026. Gli Stati Uniti possono continuare a partecipare alle Cop in quanto stato sottoscrittore e ratificatore della convenzione ONU sul clima, come hanno fatto durante il primo mandato a Trump. Il rischio adesso è che il Paese esca anche dalla convenzione, in quel caso non avremmo più gli Stati Uniti alle Cop, né dal punto di vista convenzione, né sotto l'accordo di Parigi. Se gli Stati Uniti un giorno volessero rientrare nell'accordo di Parigi sarebbe sufficiente, come lo è stato nel 2020, un decreto del Presidente degli Stati Uniti per riportare il Paese dentro. Più complesso invece a quel punto se saranno usciti effettivamente anche dal trattato internazionale e dalla convenzione, che a quel punto prevede un processo di ratifica per il reingresso. Gli Stati Uniti possono ancora presentare un proprio piano clima sotto l'accordo di Parigi, quindi quello che vengono a chiamati gli Ndc, i Contributi determinati a livello nazionale. Lo possono fare perché, come abbiamo detto, fino a tutto il 2025 sono formalmente nell'accordo. Bisogna poi vedere però chi implementerà o meno queste politiche che saranno presentate e che ricordiamoci copriranno il periodo di tempo fino al 2035. Con il primo mandato di Donald Trump nel 2016 assistiamo alla nascita del movimento We Are Still In. Stati singoli degli Stati Uniti, aziende private, comunità locali, che si impegnavano per rispettare a modo loro, con i loro mezzi, l'impegno dell'accordo di Parigi. Abbiamo visto anche, nel caso dei mercati di carbonio e dei sistemi per lo scambio di emissioni, che stati come la California possono impegnarsi da soli in questo settore della decarbonizzazione, anche in assenza di una struttura federale di supporto. Chissà che alcuni di questi stati più ambiziosi non possano continuare a venire alle Cop, in questo caso come osservatori, attraverso le organizzazioni della società civile che raggruppano gli attori locali, penso a ICLEI e altre organizzazioni di questo tipo.".