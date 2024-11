Cop29, Hohne: con politiche attuali situazione catastrofica

Quest'anno vediamo due tendenze in competizione: una è che ci sono più emissioni, ogni anno, a causa dei combustibili fossili che stanno aumentando ma allo stesso tempo abbiamo molte più fonti di energia rinnovabile, e queste due tendenze si controbilanciano, si compensano. Ed è per questo che alla fine del secolo calcoliamo ancora lo stesso aumento di temperatura, che è 2,7 gradi, e questo sarebbe catastrofico per il cambiamento climatico, non è abbastanza. Dobbiamo ridurre drasticamente e più velocemente le emissioni.