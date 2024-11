Cop29, il conto della crisi climatica

Quanti soldi servono per affrontare la crisi climatica? Su questo i negoziatori sono al lavoro nelle stanze dello stadio di Baku che ospita la Coop 29. Entro sabato devono convergere su un testo molto più breve rispetto a quello che circola in queste ore, la settimana prossima infatti arrivano i ministri e toccherà a loro sciogliere gli ultimi nodi. Le parti sono ancora distanti, ha spiegato in una conferenza stampa, il capo negoziatore dell'Unione Europea. Le cifre indicate da un gruppo di esperti indipendenti quantificano l'obiettivo in 1300 miliardi di dollari all'anno da mobilitare entro il 2035. Una parte di finanza pubblica e la fetta più grossa dai privati mobilitati dal pubblico. Oltre al quanto e al come c'è anche il chi. Su questo si vedono per la prima volta segnali positivi dalla Cina. Mentre si negozia a Baku arriva anche il nuovo rapporto di Climate Action Tracker con le politiche attuali si legge entro la fine del secolo la temperatura supererà i 2,7 gradi. "Quest'anno vediamo due tendenze in competizione una è che ci sono più emissioni ogni anno a causa dei combustibili fossili che stanno aumentando, ma allo stesso tempo abbiamo molte più fonti di energia rinnovabile e queste due tendenze Si controbilanciano si compensano ed è per questo che alla fine del secolo calcoliamo ancora la stesso aumento di temperatura che è 2,7 gradi. e questo sarebbe catastrofico per il cambiamento climatico, non è abbastanza dobbiamo ridurre drasticamente e più velocemente le emissioni.".